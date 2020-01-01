توكنوميكس BASEY AI Agent (BASEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BASEY AI Agent (BASEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BASEY AI Agent (BASEY) Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape. الموقع الرسمي: https://basey.ai اشتر BASEY الآن!

توكنوميكس BASEY AI Agent (BASEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BASEY AI Agent (BASEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.73K $ 17.73K $ 17.73K إجمالي العرض: $ 989.95M $ 989.95M $ 989.95M العرض المتداول: $ 989.95M $ 989.95M $ 989.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.73K $ 17.73K $ 17.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00216431 $ 0.00216431 $ 0.00216431 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000138 $ 0.0000138 $ 0.0000138 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر BASEY AI Agent (BASEY)

توكنوميكس BASEY AI Agent (BASEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BASEY AI Agent (BASEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BASEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BASEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BASEY، استكشف السعر المباشر لتوكن BASEY!

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