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سعر BASEY AI Agent (BASEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.41K . يتم تحديث سعر BASEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BASEY AI Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.95K - تغيير سعر BASEY AI Agent خلال اليوم هو +6.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.99M

أداء سعر BASEY AI Agent (BASEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BASEY AI Agent (BASEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BASEY AI Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00216431$ 0.00216431 $ 0.00216431 تغير السعر (1 ساعة) +5.22% تغير السعر (1يوم) +6.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BASEY AI Agent (BASEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: