سعر BASEY AI Agent (BASEY)
سعر BASEY AI Agent (BASEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.41K. يتم تحديث سعر BASEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BASEY AI Agent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.95K
- تغيير سعر BASEY AI Agent خلال اليوم هو +6.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.99M
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خلال اليوم، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BASEY AI Agent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BASEY AI Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.22%
+6.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape.
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