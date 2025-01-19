سعر BaseX Token (BXT)
سعر BaseX Token (BXT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaseX Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.59
- تغيير سعر BaseX Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BaseX Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseX Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseX Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseX Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-47.51%
|60 يوم
|$ 0
|-70.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseX Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BaseX is an advanced decentralized exchange (DEX) on the Base Chain, leveraging the ve(3,3) model and concentrated liquidity automated market maker (CLAMM) technology. Our platform is designed to provide efficient trading, maximize returns, and empower users through decentralized governance. BaseX integrates with top-tier active liquidity management protocols like Gamma and Steer, offering automated rebalancing strategies to optimize liquidity provision. With a dual-token model, BaseX separates utility and governance functions, ensuring sustainable growth and robust community involvement. Our mission is to create a user-driven liquidity layer that enhances DeFi's efficiency, returns, and governance.
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