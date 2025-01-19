سعر Basetama (BTAMA)
سعر Basetama (BTAMA) المباشر لليوم هو USD 0.00105117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Basetama الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.40
- تغيير سعر Basetama خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Basetama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Basetama مقابل USD هو $ -0.0006976901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Basetama مقابل USD هو $ -0.0007653659 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Basetama مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0006976901
|-66.37%
|60 يوم
|$ -0.0007653659
|-72.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Basetama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BASETAMA is the newest superhero to arrive at the Base Network. Trained in the hallowed halls of senseis Brian Armstrong and Jesse Pollak, Basetama is here to save the industry from evil scammers, greedy farmers and lazy devs. Basetama is committed to making things right once again... Even if he has to PUNCH some sense into them.
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