ما هو BasePrinter ( BASEPRINTER )

Welcome To Base printer Print like crazy, only on base Base printer is the meme coin on the Base chain that rewards holders with USDC reflections. Enjoy fast, low-cost transactions while earning passive income in a stablecoin. No staking required—just hold and profit. Fun meets real value! 5% is taxes for USDC reflections Base Printer: The meme coin on Base chain with USDC rewards. Hold and get reflected no staking needed

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BasePrinter (BASEPRINTER) الموقع الرسمي