سعر BasePrinter (BASEPRINTER)
سعر BasePrinter (BASEPRINTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BASEPRINTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BasePrinter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.93K
- تغيير سعر BasePrinter خلال اليوم هو -9.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BasePrinter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BasePrinter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BasePrinter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BasePrinter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.95%
|30 يوم
|$ 0
|-60.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BasePrinter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.28%
-9.95%
-3.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome To Base printer Print like crazy, only on base Base printer is the meme coin on the Base chain that rewards holders with USDC reflections. Enjoy fast, low-cost transactions while earning passive income in a stablecoin. No staking required—just hold and profit. Fun meets real value! 5% is taxes for USDC reflections Base Printer: The meme coin on Base chain with USDC rewards. Hold and get reflected no staking needed
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