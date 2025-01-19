سعر Based Street Bets (BSB)
سعر Based Street Bets (BSB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Street Bets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.36K
- تغيير سعر Based Street Bets خلال اليوم هو -13.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Based Street Bets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Street Bets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Street Bets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Street Bets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.64%
|30 يوم
|$ 0
|-64.51%
|60 يوم
|$ 0
|-79.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Street Bets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-13.64%
-31.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based Street Bets is a decentralized Base meme coin inspired by the infamous /wallstreetbets subreddit.
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