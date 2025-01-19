سعر Based Shiba Inu (BSHIB)
سعر Based Shiba Inu (BSHIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Shiba Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63K
- تغيير سعر Based Shiba Inu خلال اليوم هو +2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.16%
|30 يوم
|$ 0
|-28.05%
|60 يوم
|$ 0
|-25.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+2.16%
-7.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based Shiba is proudly calling BASE Network its home. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community.
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