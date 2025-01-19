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سعر Based Shiba Inu (BSHIB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Shiba Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63K - تغيير سعر Based Shiba Inu خلال اليوم هو +2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Based Shiba Inu (BSHIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.16% 30 يوم $ 0 -28.05% 60 يوم $ 0 -25.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Shiba Inu (BSHIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00206227$ 0.00206227 $ 0.00206227 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +2.16% تغير السعر (7 أيام) -7.20%

معلومات سوق Based Shiba Inu (BSHIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: