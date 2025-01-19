سعر BASED SBF WIF SOAP (SOAP)
سعر BASED SBF WIF SOAP (SOAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BASED SBF WIF SOAP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.91
- تغيير سعر BASED SBF WIF SOAP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOAP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOAP.
خلال اليوم، كان سعر BASED SBF WIF SOAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BASED SBF WIF SOAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BASED SBF WIF SOAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BASED SBF WIF SOAP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.71%
|60 يوم
|$ 0
|+23.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BASED SBF WIF SOAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BASED SBF WIF SOAP IS A MEME COIN THAT SUPPORTS SBF'S SOAP DROPPING HAND TREMOR. The project started development in March of 2024, and then stealth launched on May 23rd, 2024. The project is on the BASE network and plans to provide entertainment value to the Crypto community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOAP إلى AUD
A$--
|1 SOAP إلى GBP
￡--
|1 SOAP إلى EUR
€--
|1 SOAP إلى USD
$--
|1 SOAP إلى MYR
RM--
|1 SOAP إلى TRY
₺--
|1 SOAP إلى JPY
¥--
|1 SOAP إلى RUB
₽--
|1 SOAP إلى INR
₹--
|1 SOAP إلى IDR
Rp--
|1 SOAP إلى PHP
₱--
|1 SOAP إلى EGP
￡E.--
|1 SOAP إلى BRL
R$--
|1 SOAP إلى CAD
C$--
|1 SOAP إلى BDT
৳--
|1 SOAP إلى NGN
₦--
|1 SOAP إلى UAH
₴--
|1 SOAP إلى VES
Bs--
|1 SOAP إلى PKR
Rs--
|1 SOAP إلى KZT
₸--
|1 SOAP إلى THB
฿--
|1 SOAP إلى TWD
NT$--
|1 SOAP إلى CHF
Fr--
|1 SOAP إلى HKD
HK$--
|1 SOAP إلى MAD
.د.م--