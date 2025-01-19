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سعر Based Rate (BRATE) المباشر لليوم هو USD 562.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Rate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.82 - تغيير سعر Based Rate خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Based Rate (BRATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Rate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Rate مقابل USD هو $ -31.1905039080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Rate مقابل USD هو $ +12.7300419840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Rate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -31.1905039080 -5.54% 60 يوم $ +12.7300419840 +2.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Rate (BRATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Rate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1,301.01$ 1,301.01 $ 1,301.01 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.55%

معلومات سوق Based Rate (BRATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: