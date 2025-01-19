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سعر BASED RABBIT (RABBIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RABBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BASED RABBIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 546.53 - تغيير سعر BASED RABBIT خلال اليوم هو -7.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BASED RABBIT (RABBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BASED RABBIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BASED RABBIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BASED RABBIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BASED RABBIT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.80% 30 يوم $ 0 -10.39% 60 يوم $ 0 +131.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BASED RABBIT (RABBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BASED RABBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00171945$ 0.00171945 $ 0.00171945 تغير السعر (1 ساعة) -1.45% تغير السعر (1يوم) -7.80% تغير السعر (7 أيام) +3.62%

معلومات سوق BASED RABBIT (RABBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: