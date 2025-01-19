سعر Based Potato (POTATO)
سعر Based Potato (POTATO) المباشر لليوم هو USD 35,166. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POTATO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Potato الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.36
- تغيير سعر Based Potato خلال اليوم هو -2.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ -735.14504746527 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ -4,546.7281878000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ -10,070.5155528000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ +2,148.182597200794 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -735.14504746527
|-2.04%
|30 يوم
|$ -4,546.7281878000
|-12.92%
|60 يوم
|$ -10,070.5155528000
|-28.63%
|90 يوم
|$ +2,148.182597200794
|+6.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Potato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
-2.04%
-4.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most expensive $POTATO on Base.
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