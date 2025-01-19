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سعر Based Potato (POTATO) المباشر لليوم هو USD 35,166 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POTATO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Potato الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.36 - تغيير سعر Based Potato خلال اليوم هو -2.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Based Potato (POTATO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ -735.14504746527 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ -4,546.7281878000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ -10,070.5155528000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Potato مقابل USD هو $ +2,148.182597200794 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -735.14504746527 -2.04% 30 يوم $ -4,546.7281878000 -12.92% 60 يوم $ -10,070.5155528000 -28.63% 90 يوم $ +2,148.182597200794 +6.51%

تحليل سعر Based Potato (POTATO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Potato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 35,172$ 35,172 $ 35,172 24 ساعة مرتفع $ 36,113$ 36,113 $ 36,113 عالية طوال الوقت $ 596,124$ 596,124 $ 596,124 تغير السعر (1 ساعة) -1.39% تغير السعر (1يوم) -2.04% تغير السعر (7 أيام) -4.79%

معلومات سوق Based Potato (POTATO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: