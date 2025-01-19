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سعر Based Peng (BENG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BENG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Peng الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.05 - تغيير سعر Based Peng خلال اليوم هو -5.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Based Peng (BENG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.12% 30 يوم $ 0 -26.26% 60 يوم $ 0 -47.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Peng (BENG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Peng: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00150602$ 0.00150602 $ 0.00150602 تغير السعر (1 ساعة) -4.05% تغير السعر (1يوم) -5.12% تغير السعر (7 أيام) -1.01%

معلومات سوق Based Peng (BENG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: