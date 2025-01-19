سعر Based Peng (BENG)
سعر Based Peng (BENG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BENG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Peng الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.05
- تغيير سعر Based Peng خلال اليوم هو -5.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Peng مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.12%
|30 يوم
|$ 0
|-26.26%
|60 يوم
|$ 0
|-47.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Peng: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.05%
-5.12%
-1.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HI, I’M $BENG! PEOPLE TELL ME I LOOK LIKE PEPE. I TELL THEM I’M A PENGUIN!
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