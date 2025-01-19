سعر Based Peaches (PEACH)
سعر Based Peaches (PEACH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEACH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Peaches الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 917.09
- تغيير سعر Based Peaches خلال اليوم هو -13.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.36%
|30 يوم
|$ 0
|-53.87%
|60 يوم
|$ 0
|+39.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Peaches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.64%
-13.36%
-10.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Join Peach DAO as we embark on the quest to a 7 figure meme coin portfolio on basechain. All profits from investments redistributed to DAO Members and token buybacks. Inspired by Dave Portnoy’s World Famous Dog Miss Peaches and Papa Portnoys degenerate day trading. Community ran & operated.
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