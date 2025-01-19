احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEACH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEACH.

سعر Based Peaches (PEACH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEACH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Peaches الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 917.09 - تغيير سعر Based Peaches خلال اليوم هو -13.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Based Peaches (PEACH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Peaches مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.36% 30 يوم $ 0 -53.87% 60 يوم $ 0 +39.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Peaches (PEACH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Peaches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03525772$ 0.03525772 $ 0.03525772 تغير السعر (1 ساعة) -1.64% تغير السعر (1يوم) -13.36% تغير السعر (7 أيام) -10.94%

معلومات سوق Based Peaches (PEACH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: