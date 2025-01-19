سعر Based Money Finance (BASED)
سعر Based Money Finance (BASED) المباشر لليوم هو USD 0.056466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BASED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Money Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.25
- تغيير سعر Based Money Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Based Money Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Money Finance مقابل USD هو $ +0.0356387530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Money Finance مقابل USD هو $ +0.0635577964 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Money Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0356387530
|+63.12%
|60 يوم
|$ +0.0635577964
|+112.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Money Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Based Money Finance is an algo stable pegged algorithmically to the price of 1 USDbC. What makes your project unique? Based Money Finance uses dynamic supply increase and contraction mechanics to stabilize the price of the BASED token History of your project. Genesis Pools Started on Base Mainnet on August 14th 2023. Based Share Farms and Boardroom product started on August 15th 2023 What’s next for your project? We are adding more mechanics to increase price stability around the peg target of 1 USDbC What can your token be used for? Based can be used to trade for a variety of tokens on Base Mainnet and can also be used for liquidity farming of Based Shares
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