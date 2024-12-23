سعر Based Finance (BASED)
سعر Based Finance (BASED) المباشر لليوم هو USD 0.01315193. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.96K. يتم تحديث سعر BASED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.45
- تغيير سعر Based Finance خلال اليوم هو -4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.42M
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خلال اليوم، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.00065479971791387 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.0011190477 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.0043957051 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.007562188142306417 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00065479971791387
|-4.74%
|30 يوم
|$ -0.0011190477
|-8.50%
|60 يوم
|$ -0.0043957051
|-33.42%
|90 يوم
|$ -0.007562188142306417
|-36.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.79%
-4.74%
-47.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based Finance a decentralized utility-based algorithmic token $BASED on the $FTM network pegged 1:1 with $TOMB via seigniorage. The protocol’s underlying mechanism dynamically adjusts $BASED supply, pushing its price up or down relative to the price of $TOMB. The $BASED algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the $TOMB short term and $FTM ecosystem long term. We aim to be the first fork to have multiple utilities for our native token $BASED.
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