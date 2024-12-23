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سعر Based Finance (BASED) المباشر لليوم هو USD 0.01315193 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.96K . يتم تحديث سعر BASED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.45 - تغيير سعر Based Finance خلال اليوم هو -4.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.42M

أداء سعر Based Finance (BASED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.00065479971791387 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.0011190477 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.0043957051 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Finance مقابل USD هو $ -0.007562188142306417 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00065479971791387 -4.74% 30 يوم $ -0.0011190477 -8.50% 60 يوم $ -0.0043957051 -33.42% 90 يوم $ -0.007562188142306417 -36.50%

تحليل سعر Based Finance (BASED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.012935$ 0.012935 $ 0.012935 24 ساعة مرتفع $ 0.01477937$ 0.01477937 $ 0.01477937 عالية طوال الوقت $ 41.16$ 41.16 $ 41.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) -4.74% تغير السعر (7 أيام) -47.32%

معلومات سوق Based Finance (BASED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: