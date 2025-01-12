سعر Based Boshi ($BOSHI)
سعر Based Boshi ($BOSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Boshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.54
- تغيير سعر Based Boshi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BOSHI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BOSHI.
خلال اليوم، كان سعر Based Boshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Boshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Boshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Boshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.58%
|60 يوم
|$ 0
|-5.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Boshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based Satoshi ($BOSHI), the original godfather of the Bitcoin meme. Reimagined and rebuilt for Basechain. Enter BOSHI, a modern-day incarnation of Satoshi Nakamoto, whose creation of Bitcoin rocked the foundations of TradFi. But BOSHI isn't just about money – it's a symbol of hope for decentralized freedom, a fight against centralized control. As the world teeters on the edge of change, believers unite under $BOSHI, a vow to further build Satoshi's true vision on Base. With each transaction, they edge towards a future where power belongs not to a select few but to the decentralized masses. In BOSHI's saga, Satoshi's legacy lives on, guiding humanity to a new era of liberation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $BOSHI إلى AUD
A$--
|1 $BOSHI إلى GBP
￡--
|1 $BOSHI إلى EUR
€--
|1 $BOSHI إلى USD
$--
|1 $BOSHI إلى MYR
RM--
|1 $BOSHI إلى TRY
₺--
|1 $BOSHI إلى JPY
¥--
|1 $BOSHI إلى RUB
₽--
|1 $BOSHI إلى INR
₹--
|1 $BOSHI إلى IDR
Rp--
|1 $BOSHI إلى PHP
₱--
|1 $BOSHI إلى EGP
￡E.--
|1 $BOSHI إلى BRL
R$--
|1 $BOSHI إلى CAD
C$--
|1 $BOSHI إلى BDT
৳--
|1 $BOSHI إلى NGN
₦--
|1 $BOSHI إلى UAH
₴--
|1 $BOSHI إلى VES
Bs--
|1 $BOSHI إلى PKR
Rs--
|1 $BOSHI إلى KZT
₸--
|1 $BOSHI إلى THB
฿--
|1 $BOSHI إلى TWD
NT$--
|1 $BOSHI إلى CHF
Fr--
|1 $BOSHI إلى HKD
HK$--
|1 $BOSHI إلى MAD
.د.م--