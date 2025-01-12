سعر BaseBros (BROS)
سعر BaseBros (BROS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BROS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaseBros الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.22
- تغيير سعر BaseBros خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BaseBros مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseBros مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseBros مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseBros مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.34%
|30 يوم
|$ 0
|-30.71%
|60 يوم
|$ 0
|-44.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseBros: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-1.34%
-10.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Operation Break Free As of January, 2024 60% of Americans live paycheck to paycheck. This points out a flaw in the system an old system that no longer works. A new Updated System must be born. We are at the dawn of this new system. This new system is cryptocurrency. A movement that those in power seek to stop. A movement that can truly set us free. As we join together in a brotherhood on base chain. We look to push this movement we control our own story. so I must ask are you in BROS?
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