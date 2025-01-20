سعر BaseAI (BASEAI)
سعر BaseAI (BASEAI) المباشر لليوم هو USD 0.00129274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BASEAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaseAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر BaseAI خلال اليوم هو -6.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BaseAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseAI مقابل USD هو $ -0.0004685444 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseAI مقابل USD هو $ -0.0000296462 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.08%
|30 يوم
|$ -0.0004685444
|-36.24%
|60 يوم
|$ -0.0000296462
|-2.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.76%
-6.08%
-16.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the groundbreaking realm of BaseAI, a revolutionary Text and Image AI Generator that has been ingeniously crafted on the Coinbase L2 chain, also known as Base. This cutting-edge project represents a remarkable fusion of cutting-edge blockchain technology and the boundless possibilities of artificial intelligence.
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