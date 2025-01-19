سعر Base Yield Index (BSDX)
سعر Base Yield Index (BSDX) المباشر لليوم هو USD 0.862362. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.15K. يتم تحديث سعر BSDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Base Yield Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K
- تغيير سعر Base Yield Index خلال اليوم هو -2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 202.79K
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خلال اليوم، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ -0.0239104087646565 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0239104087646565
|-2.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Yield Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.55%
-2.69%
+3.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Base Yield Index is the first collaborative index developed by Rivo and Reserve Protocol, offering investors exposure to blue-chip assets within the Base ecosystem. With the Base Yield Index, DeFi investors no longer need to individually invest in various strategies on Base or manually claim and reinvest rewards. Instead, the Index automatically allocates liquidity across five curated strategies on Aerodrome, the leading decentralized exchange on Base. It also auto-compounds rewards back into the pool, increasing overall yield.
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