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سعر Base Yield Index (BSDX) المباشر لليوم هو USD 0.862362 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.15K . يتم تحديث سعر BSDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base Yield Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K - تغيير سعر Base Yield Index خلال اليوم هو -2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 202.79K

أداء سعر Base Yield Index (BSDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ -0.0239104087646565 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Yield Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0239104087646565 -2.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Base Yield Index (BSDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Yield Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.851304$ 0.851304 $ 0.851304 24 ساعة مرتفع $ 0.886508$ 0.886508 $ 0.886508 عالية طوال الوقت $ 0.91936$ 0.91936 $ 0.91936 تغير السعر (1 ساعة) -1.55% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) +3.29%

معلومات سوق Base Yield Index (BSDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: