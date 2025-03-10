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سعر Base Terminal (BASEX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.43K . يتم تحديث سعر BASEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.12K - تغيير سعر Base Terminal خلال اليوم هو +14.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 578.70M

أداء سعر Base Terminal (BASEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.22% 30 يوم $ 0 +62.81% 60 يوم $ 0 -25.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Base Terminal (BASEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00517936$ 0.00517936 $ 0.00517936 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +14.22% تغير السعر (7 أيام) +65.62%

معلومات سوق Base Terminal (BASEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: