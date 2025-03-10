سعر Base Terminal (BASEX)
سعر Base Terminal (BASEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.43K. يتم تحديث سعر BASEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Base Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.12K
- تغيير سعر Base Terminal خلال اليوم هو +14.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 578.70M
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خلال اليوم، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.22%
|30 يوم
|$ 0
|+62.81%
|60 يوم
|$ 0
|-25.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+14.22%
+65.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Base Terminal is a groundbreaking protocol designed to empower project creators to customize and create tokens that meet their project's requirements. It allows creators to borrow initial liquidity (Fuel) without investing their own capital, enabling them to bring their ideas to life without financial constraints. Base Terminal also offers traditional IDO Launchpad style product for more risk averse users, keeping available a full spectrum of risk appetite for users.
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