سعر Base Street (STREET)
سعر Base Street (STREET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STREET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Base Street الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.25
- تغيير سعر Base Street خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Base Street مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Street مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Street مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Street مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.21%
|60 يوم
|$ 0
|-7.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Street: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Founded by a team of veterans with a vision to build a fun and functional ecosystem, $STREET isn’t just a meme coin on Base, it's a foundation for memes and beyond. Our vision begins with establishing our DAO so you can be a part of the neighborhood and help shape Base Street into the ultimate playground
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