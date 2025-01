ما هو Base Street ( STREET )

Founded by a team of veterans with a vision to build a fun and functional ecosystem, $STREET isn’t just a meme coin on Base, it's a foundation for memes and beyond. Our vision begins with establishing our DAO so you can be a part of the neighborhood and help shape Base Street into the ultimate playground

المصدر Base Street (STREET) الموقع الرسمي