توكنوميكس Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) الموقع الرسمي: https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5 اشتر BASEISFOREVERYONE الآن!

توكنوميكس Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02107695 $ 0.02107695 $ 0.02107695 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00102246 $ 0.00102246 $ 0.00102246 السعر الحالي: $ 0.00649157 $ 0.00649157 $ 0.00649157 معرفة المزيد عن سعر Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

توكنوميكس Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BASEISFOREVERYONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BASEISFOREVERYONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BASEISFOREVERYONE، استكشف السعر المباشر لتوكن BASEISFOREVERYONE!

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