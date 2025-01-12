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سعر BASE BOOK ($BBOOK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $BBOOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BASE BOOK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.07 - تغيير سعر BASE BOOK خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BASE BOOK ($BBOOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BASE BOOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BASE BOOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BASE BOOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BASE BOOK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.23% 30 يوم $ 0 -30.35% 60 يوم $ 0 +101.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BASE BOOK ($BBOOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BASE BOOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -13.56%

معلومات سوق BASE BOOK ($BBOOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: