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سعر Base Baboon (BOON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base Baboon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.21 - تغيير سعر Base Baboon خلال اليوم هو -3.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Base Baboon (BOON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.63% 30 يوم $ 0 -28.55% 60 يوم $ 0 -22.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Base Baboon (BOON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Baboon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.20% تغير السعر (1يوم) -3.63% تغير السعر (7 أيام) -12.50%

معلومات سوق Base Baboon (BOON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: