سعر Base Baboon (BOON)
سعر Base Baboon (BOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Base Baboon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.21
- تغيير سعر Base Baboon خلال اليوم هو -3.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Baboon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.63%
|30 يوم
|$ 0
|-28.55%
|60 يوم
|$ 0
|-22.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Baboon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.20%
-3.63%
-12.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baboon $BOON, the first meme coin crafted with humor and growth on the cutting-edge Base Layer 2 network. Born from the creative spirits of G.K. and Vikki Hart, $BOON is not just a token; it's a revolution in the meme coin universe.
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