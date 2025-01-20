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سعر Baron Von Whiskers (BARON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BARON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baron Von Whiskers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.45K - تغيير سعر Baron Von Whiskers خلال اليوم هو -3.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baron Von Whiskers (BARON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baron Von Whiskers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baron Von Whiskers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baron Von Whiskers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baron Von Whiskers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baron Von Whiskers (BARON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baron Von Whiskers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.88% تغير السعر (1يوم) -3.16% تغير السعر (7 أيام) -2.03%

معلومات سوق Baron Von Whiskers (BARON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: