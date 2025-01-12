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سعر Barking Dog (BARK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.41K . يتم تحديث سعر BARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Barking Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.41 - تغيير سعر Barking Dog خلال اليوم هو +0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.26M

أداء سعر Barking Dog (BARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Barking Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Barking Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Barking Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Barking Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.65% 30 يوم $ 0 -29.43% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Barking Dog (BARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Barking Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00119461$ 0.00119461 $ 0.00119461 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) -12.89%

معلومات سوق Barking Dog (BARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: