توكنوميكس Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. الموقع الرسمي: http://trulyadog.com اشتر PAWSY الآن!

توكنوميكس Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 55.29K $ 55.29K $ 55.29K إجمالي العرض: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M العرض المتداول: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 55.29K $ 55.29K $ 55.29K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00314896 $ 0.00314896 $ 0.00314896 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002101 $ 0.00002101 $ 0.00002101 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

توكنوميكس Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAWSY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAWSY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAWSY، استكشف السعر المباشر لتوكن PAWSY!

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