سعر Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)
سعر Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) المباشر لليوم هو USD 0.00113841. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر PAWSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bark Ruffalo by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.59K
- تغيير سعر Bark Ruffalo by Virtuals خلال اليوم هو -11.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.79M
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خلال اليوم، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000145803899572921 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000145803899572921
|-11.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bark Ruffalo by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-11.35%
-10.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.
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