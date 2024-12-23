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سعر Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) المباشر لليوم هو USD 0.00113841 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر PAWSY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bark Ruffalo by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.59K - تغيير سعر Bark Ruffalo by Virtuals خلال اليوم هو -11.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.79M

أداء سعر Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000145803899572921 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bark Ruffalo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000145803899572921 -11.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bark Ruffalo by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109112$ 0.00109112 $ 0.00109112 24 ساعة مرتفع $ 0.00129287$ 0.00129287 $ 0.00129287 عالية طوال الوقت $ 0.00311423$ 0.00311423 $ 0.00311423 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) -11.35% تغير السعر (7 أيام) -10.91%

معلومات سوق Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: