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سعر Bark Gas Token (BARK) المباشر لليوم هو USD 0.00155394 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bark Gas Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.73 - تغيير سعر Bark Gas Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bark Gas Token (BARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bark Gas Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bark Gas Token مقابل USD هو $ -0.0001956530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bark Gas Token مقابل USD هو $ -0.0004464861 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bark Gas Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001956530 -12.59% 60 يوم $ -0.0004464861 -28.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bark Gas Token (BARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bark Gas Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.063967$ 0.063967 $ 0.063967 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.13%

معلومات سوق Bark Gas Token (BARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: