سعر Bario Entertainment System اليوم

السعر المباشر لمشروع Bario Entertainment System ($BAES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $BAES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $BAES.

يحتل Bario Entertainment System حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,051، مع عرض متداول قدره 100.00B $BAES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $BAES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $BAES بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و-8.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bario Entertainment System ($BAES)

القيمة السوقية $ 47.05K$ 47.05K $ 47.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.05K$ 47.05K $ 47.05K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Bario Entertainment System هي $ 47.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $BAES يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.05K.