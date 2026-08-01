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سعر Bario Entertainment System المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $BAES هي 47,051 USD. تابع تحديثات أسعار $BAES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bario Entertainment System المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $BAES هي 47,051 USD. تابع تحديثات أسعار $BAES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن $BAES

معلومات سعر $BAES

ما هو $BAES

الموقع الرسمي لـ $BAES

اقتصاد توكن $BAES

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شعار Bario Entertainment System

سعر Bario Entertainment System ($BAES)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $BAES إلى USD:

$0.000000471057
$0.000000471057$0.000000471057
+3.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bario Entertainment System ($BAES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:37:00 (UTC+8)

سعر Bario Entertainment System اليوم

السعر المباشر لمشروع Bario Entertainment System ($BAES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $BAES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $BAES.

يحتل Bario Entertainment System حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,051، مع عرض متداول قدره 100.00B $BAES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $BAES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $BAES بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و-8.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bario Entertainment System ($BAES)

$ 47.05K
$ 47.05K$ 47.05K

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$ 47.05K
$ 47.05K$ 47.05K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Bario Entertainment System هي $ 47.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $BAES يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.05K.

سجل سعر Bario Entertainment System بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+2.99%

-8.07%

-8.07%

سجل سعر Bario Entertainment System ($BAES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bario Entertainment System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bario Entertainment System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bario Entertainment System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bario Entertainment System مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.99%
30 يوم$ 0+30.74%
60 يوم$ 0-24.97%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Bario Entertainment System

Bario Entertainment System ($BAES) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف $BAES في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBario Entertainment System ($BAES) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bario Entertainment System نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bario Entertainment System الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار $BAES للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bario Entertainment System.

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المصدر Bario Entertainment System ($BAES)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemGaming (GameFi)Gaming Platform

نبذة عن Bario Entertainment System

ما هو السعر الحالي لـ Bario Entertainment System؟

السعر المباشر لـ Bario Entertainment System ($BAES) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Bario Entertainment System في السوق؟

تحتلّ Bario Entertainment System حاليًا المرتبة #7098 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $47051. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ $BAES؟

يبلغ المعروض المتداول لـ $BAES 99999999999.99998 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Bario Entertainment System خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Bario Entertainment System ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Bario Entertainment System عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Bario Entertainment System أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول $BAES اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Bario Entertainment System؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 2.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Gaming Utility Token,Gaming Platform. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bario Entertainment System

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:37:00 (UTC+8)

تحديثات Bario Entertainment System ($BAES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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