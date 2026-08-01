سعر BARC the dog اليوم

السعر المباشر لمشروع BARC the dog (BARC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BARC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BARC.

يحتل BARC the dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,414.01، مع عرض متداول قدره 1.00B BARC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BARC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BARC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BARC the dog (BARC)

القيمة السوقية $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BARC the dog هي $ 18.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BARC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.41K.