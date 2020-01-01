توكنوميكس Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. الموقع الرسمي: https://www.baolongsol.xyz/ اشتر BAOLONG الآن!

توكنوميكس Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.46K $ 13.46K $ 13.46K إجمالي العرض: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M العرض المتداول: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.46K $ 13.46K $ 13.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

توكنوميكس Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BAOLONG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BAOLONG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BAOLONG، استكشف السعر المباشر لتوكن BAOLONG!

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