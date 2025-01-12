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سعر Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.70K . يتم تحديث سعر BAOLONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baolong the Enemy of Nailong الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.13 - تغيير سعر Baolong the Enemy of Nailong خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ 0 -69.79% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baolong the Enemy of Nailong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -14.92%

معلومات سوق Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

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