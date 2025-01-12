سعر Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)
سعر Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.70K. يتم تحديث سعر BAOLONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baolong the Enemy of Nailong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.13
- تغيير سعر Baolong the Enemy of Nailong خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baolong the Enemy of Nailong مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-69.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baolong the Enemy of Nailong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-0.91%
-14.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.
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