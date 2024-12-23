سعر BaoBaoSol (BAOS)
سعر BaoBaoSol (BAOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 98.31K. يتم تحديث سعر BAOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaoBaoSol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K
- تغيير سعر BaoBaoSol خلال اليوم هو +11.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M
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خلال اليوم، كان سعر BaoBaoSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaoBaoSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaoBaoSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaoBaoSol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.07%
|30 يوم
|$ 0
|-32.34%
|60 يوم
|$ 0
|+146.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaoBaoSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+11.07%
-42.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt.
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