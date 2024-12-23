سعر Bao Finance V2 (BAO)
سعر Bao Finance V2 (BAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 394.88K. يتم تحديث سعر BAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bao Finance V2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.33
- تغيير سعر Bao Finance V2 خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 575.85M
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خلال اليوم، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.67%
|30 يوم
|$ 0
|-15.96%
|60 يوم
|$ 0
|+98.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bao Finance V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.67%
-17.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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