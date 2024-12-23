احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BAO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BAO.

سعر Bao Finance V2 (BAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 394.88K . يتم تحديث سعر BAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bao Finance V2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.33 - تغيير سعر Bao Finance V2 خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 575.85M

أداء سعر Bao Finance V2 (BAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bao Finance V2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.67% 30 يوم $ 0 -15.96% 60 يوم $ 0 +98.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bao Finance V2 (BAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bao Finance V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 63.59$ 63.59 $ 63.59 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) -17.83%

معلومات سوق Bao Finance V2 (BAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: