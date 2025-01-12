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سعر Bao Finance (BAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.49K . يتم تحديث سعر BAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bao Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.88 - تغيير سعر Bao Finance خلال اليوم هو -0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.37B

أداء سعر Bao Finance (BAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.66% 30 يوم $ 0 -15.31% 60 يوم $ 0 +9.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bao Finance (BAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bao Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00317406$ 0.00317406 $ 0.00317406 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) -9.69%

معلومات سوق Bao Finance (BAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: