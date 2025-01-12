سعر Bao Finance (BAO)
سعر Bao Finance (BAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.49K. يتم تحديث سعر BAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bao Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.88
- تغيير سعر Bao Finance خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.37B
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خلال اليوم، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bao Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-15.31%
|60 يوم
|$ 0
|+9.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bao Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-0.66%
-9.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.
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