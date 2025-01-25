احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BAO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BAO.

سعر BAO (BAO) المباشر لليوم هو USD 0.00084535 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.25K - تغيير سعر BAO خلال اليوم هو +13.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BAO (BAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BAO (BAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00073627$ 0.00073627 $ 0.00073627 24 ساعة مرتفع $ 0.00093651$ 0.00093651 $ 0.00093651 عالية طوال الوقت $ 0.00097912$ 0.00097912 $ 0.00097912 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) +13.33% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BAO (BAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: