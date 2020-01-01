توكنوميكس Banus Finance (BANUS)
معلومات Banus Finance (BANUS)
What is the project about? Decentralized perpetual futures What makes your project unique? It is the only token with an eternal buyback and burning wall imposed by fees generated on the platform.
History of your project. The Token Sale was successful and ended in a few days with the Hardcap target reached in a few days.
What’s next for your project? Launch the platform with all its features.
What can your token be used for? Stake, passive income, buyback and burn The use of a decentralized exchange (DEX) is a significant step towards the true democratization of finance. In addition to allowing direct and uncomplicated transactions between users without intermediaries, one of the main benefits of a DEX is the wide availability of educational resources and academic information for users.
DEXs operate on the blockchain, all transactions are transparent and verifiable. This provides a high level of security and confidence in transactions.
توكنوميكس Banus Finance (BANUS) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Banus Finance (BANUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Banus Finance (BANUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Banus Finance (BANUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن BANUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BANUS التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BANUS، استكشف السعر المباشر لتوكن BANUS!
توقعات سعر BANUS
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BANUS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BANUS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.