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سعر Banus Finance (BANUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BANUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Banus Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.32 - تغيير سعر Banus Finance خلال اليوم هو -7.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Banus Finance (BANUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Banus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Banus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Banus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Banus Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.90% 30 يوم $ 0 +7.46% 60 يوم $ 0 -23.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Banus Finance (BANUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Banus Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02244286$ 0.02244286 $ 0.02244286 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -7.90% تغير السعر (7 أيام) +1.35%

معلومات سوق Banus Finance (BANUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: