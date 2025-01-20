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سعر Bantu (XBN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XBN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bantu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Bantu خلال اليوم هو -2.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bantu (XBN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bantu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bantu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bantu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bantu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.36% 30 يوم $ 0 -38.06% 60 يوم $ 0 +76.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bantu (XBN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bantu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.130004$ 0.130004 $ 0.130004 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.36% تغير السعر (7 أيام) +13.41%

معلومات سوق Bantu (XBN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: