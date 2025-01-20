سعر Banque Universal (CBU)
سعر Banque Universal (CBU) المباشر لليوم هو USD 0.182222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Banque Universal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.14K
- تغيير سعر Banque Universal خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CBU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CBU.
خلال اليوم، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ -0.0062449292038736 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ -0.0139638723 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ +0.0076171164 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0062449292038736
|-3.31%
|30 يوم
|$ -0.0139638723
|-7.66%
|60 يوم
|$ +0.0076171164
|+4.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Banque Universal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.45%
-3.31%
-1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CBU is powered by Banque Universal, a sophisticated structured financial company serving private structures and support globally to qualified clienteles only. The aim for CBU is to create a value in the world of digital currencies , meaning the income generated from the sales to backup the CBU with value. The cryptocurrency future will tie itself in the communities through trust and this will be most likely happen through asset links where there will be a market value to compare both the cryptocurrency and the asset(s) itself.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CBU إلى AUD
A$0.29337742
|1 CBU إلى GBP
￡0.14942204
|1 CBU إلى EUR
€0.17675534
|1 CBU إلى USD
$0.182222
|1 CBU إلى MYR
RM0.819999
|1 CBU إلى TRY
₺6.47981432
|1 CBU إلى JPY
¥28.49769858
|1 CBU إلى RUB
₽18.73059938
|1 CBU إلى INR
₹15.77495854
|1 CBU إلى IDR
Rp2,987.24542368
|1 CBU إلى PHP
₱10.66180922
|1 CBU إلى EGP
￡E.9.18034436
|1 CBU إلى BRL
R$1.10608754
|1 CBU إلى CAD
C$0.26239968
|1 CBU إلى BDT
৳22.13815078
|1 CBU إلى NGN
₦283.83445386
|1 CBU إلى UAH
₴7.6715462
|1 CBU إلى VES
Bs10.02221
|1 CBU إلى PKR
Rs50.77069364
|1 CBU إلى KZT
₸96.668771
|1 CBU إلى THB
฿6.28848122
|1 CBU إلى TWD
NT$5.99692602
|1 CBU إلى CHF
Fr0.16582202
|1 CBU إلى HKD
HK$1.41768716
|1 CBU إلى MAD
.د.م1.82950888