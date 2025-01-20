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سعر Banque Universal (CBU) المباشر لليوم هو USD 0.182222 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CBU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Banque Universal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.14K - تغيير سعر Banque Universal خلال اليوم هو -3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Banque Universal (CBU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ -0.0062449292038736 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ -0.0139638723 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ +0.0076171164 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Banque Universal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0062449292038736 -3.31% 30 يوم $ -0.0139638723 -7.66% 60 يوم $ +0.0076171164 +4.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Banque Universal (CBU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Banque Universal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.178199$ 0.178199 $ 0.178199 24 ساعة مرتفع $ 0.195195$ 0.195195 $ 0.195195 عالية طوال الوقت $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 تغير السعر (1 ساعة) -2.45% تغير السعر (1يوم) -3.31% تغير السعر (7 أيام) -1.23%

معلومات سوق Banque Universal (CBU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: