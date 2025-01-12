سعر BANKSY (BANKSY)
سعر BANKSY (BANKSY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.86K. يتم تحديث سعر BANKSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BANKSY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.22
- تغيير سعر BANKSY خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 731.72M
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خلال اليوم، كان سعر BANKSY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BANKSY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BANKSY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BANKSY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-25.67%
|60 يوم
|$ 0
|-13.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BANKSY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-0.28%
-14.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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