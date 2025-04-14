سعر BankrX (BNXR)
سعر BankrX (BNXR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.74K. يتم تحديث سعر BNXR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BankrX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BankrX خلال اليوم هو -3.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.99B
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خلال اليوم، كان سعر BankrX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BankrX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BankrX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BankrX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.13%
|30 يوم
|$ 0
|-46.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BankrX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-3.13%
+7.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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