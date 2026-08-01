سعر BankrWallet اليوم

السعر المباشر لمشروع BankrWallet (BNKRW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNKRW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BNKRW.

يحتل BankrWallet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 116,494، مع عرض متداول قدره 100.00B BNKRW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNKRW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BNKRW بمقدار +0.44% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BankrWallet (BNKRW)

القيمة السوقية $ 116.49K$ 116.49K $ 116.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.49K$ 116.49K $ 116.49K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ BankrWallet هي $ 116.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNKRW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.49K.