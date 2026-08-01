سعر BANKRSYNTH اليوم

السعر المباشر لمشروع BANKRSYNTH (SYNTH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYNTH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SYNTH.

يحتل BANKRSYNTH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,413، مع عرض متداول قدره 100.00B SYNTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYNTH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SYNTH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BANKRSYNTH (SYNTH)

القيمة السوقية $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BANKRSYNTH هي $ 28.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYNTH يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.41K.