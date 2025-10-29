معلومات سعر BankrStrategy (BNKSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -4.47% تغير السعر (7 أيام) -26.06% تغير السعر (7 أيام) -26.06%

سعر BankrStrategy (BNKSTR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNKSTR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNKSTR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNKSTR -0.14% على مدار الساعة الماضية، -4.47% على مدار 24 ساعة، و -26.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BankrStrategy (BNKSTR)

القيمة السوقية $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K إمداد دورة التداول 941.85M 941.85M 941.85M إجمالي العرض 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316

القيمة السوقية الحالية لـ BankrStrategy هي $ 9.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNKSTR يبلغ 941.85M، مع إجمالي عرض 941845405.3788316. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.03K.