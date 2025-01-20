سعر Bankroll Vault (VLT)
سعر Bankroll Vault (VLT) المباشر لليوم هو USD 0.239082. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bankroll Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.82K
- تغيير سعر Bankroll Vault خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ -0.005618509370225 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ -0.0190564372 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ -0.0090747876 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.005618509370225
|-2.29%
|30 يوم
|$ -0.0190564372
|-7.97%
|60 يوم
|$ -0.0090747876
|-3.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankroll Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.67%
-2.29%
-1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bankroll Vault Token is the official store of value for the network on the Ethereum blockhain. Supply is capped at 1.8M and the liquidity pool is perpetually supported by the Bankroll ecosystem.
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