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سعر Bankroll Vault (VLT) المباشر لليوم هو USD 0.239082 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bankroll Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.82K - تغيير سعر Bankroll Vault خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bankroll Vault (VLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ -0.005618509370225 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ -0.0190564372 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ -0.0090747876 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankroll Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.005618509370225 -2.29% 30 يوم $ -0.0190564372 -7.97% 60 يوم $ -0.0090747876 -3.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bankroll Vault (VLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankroll Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.233605$ 0.233605 $ 0.233605 24 ساعة مرتفع $ 0.256354$ 0.256354 $ 0.256354 عالية طوال الوقت $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 تغير السعر (1 ساعة) -1.67% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) -1.23%

معلومات سوق Bankroll Vault (VLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: