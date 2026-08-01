سعر bankrize everything اليوم

السعر المباشر لمشروع bankrize everything (BNKRIZE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNKRIZE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BNKRIZE.

يحتل bankrize everything حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,814، مع عرض متداول قدره 97.49B BNKRIZE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNKRIZE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BNKRIZE بمقدار +0.47% خلال الساعة الماضية و-1.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق bankrize everything (BNKRIZE)

القيمة السوقية $ 20.81K$ 20.81K $ 20.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.81K$ 20.81K $ 20.81K إمداد دورة التداول 97.49B 97.49B 97.49B إجمالي العرض 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

القيمة السوقية الحالية لـ bankrize everything هي $ 20.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNKRIZE يبلغ 97.49B، مع إجمالي عرض 97490463480.60634. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.81K.