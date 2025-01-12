سعر BankrCoin (BNKR)
سعر BankrCoin (BNKR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.92M. يتم تحديث سعر BNKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BankrCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63M
- تغيير سعر BankrCoin خلال اليوم هو -4.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر BankrCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BankrCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BankrCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BankrCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.20%
|30 يوم
|$ 0
|+1,405.57%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BankrCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.17%
-4.20%
+229.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bankr is an advanced AI agent focused on simplifying the process of buying and selling digital assets. Bankr was the first AI agent on Farcaster to help you quickly buy all your favorites coins directly in the social. BankrCoin is the official coin of the agent and was deployed by Bankr itself directly in the Farcaster social feed. Fees from swaps go to support BankrCoin. Bankr is available on Farcaster and will soon be launching a private terminal, token recs, and limit orders on Base.
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