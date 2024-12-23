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سعر Bankless DAO (BANK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 622.08K . يتم تحديث سعر BANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bankless DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 823.62 - تغيير سعر Bankless DAO خلال اليوم هو -8.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 825.20M

أداء سعر Bankless DAO (BANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bankless DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankless DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankless DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankless DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.30% 30 يوم $ 0 -22.25% 60 يوم $ 0 -1.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bankless DAO (BANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankless DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.255488$ 0.255488 $ 0.255488 تغير السعر (1 ساعة) -1.32% تغير السعر (1يوم) -8.30% تغير السعر (7 أيام) -21.06%

معلومات سوق Bankless DAO (BANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: